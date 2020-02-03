Житель Архагельской области обманул вологжанина при покупке автомобиля

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:47:49+03:00

Но он попал под суд

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18-летний житель Котласского района рошлым летом приехал в Великий Устюг, где встретился с продавцом автомашины. Они договорились о сделке. Был заключен договор купли-продажи.

Молодой человек попросил у собственника машины рассрочку оплаты платежа. Тот пошел навстречу. Однако после оформления сделки молодой владедец быстро перепродал автомобиль, деньги потратил, а со своим продавцом так и не расплатился.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее он был судим. На злоумышленника завели уголовное дело по факту мошенничества при покупке автомобиля с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Материалы рассмотрел суд, который приговорил котлошанина к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU