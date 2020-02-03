2020-02-03T19:47:49+03:00
Происшествия

Житель Архагельской области обманул вологжанина при покупке автомобиля

Но он попал под суд
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

18-летний житель Котласского района рошлым летом приехал в Великий Устюг, где встретился с продавцом автомашины. Они договорились о сделке. Был заключен договор купли-продажи.

Молодой человек попросил у собственника машины рассрочку оплаты платежа. Тот пошел навстречу. Однако после оформления сделки молодой владедец быстро перепродал автомобиль, деньги потратил, а со своим продавцом так и не расплатился.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее он был судим. На злоумышленника завели уголовное дело по факту мошенничества при покупке автомобиля с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Материалы рассмотрел суд, который приговорил котлошанина к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Архагельской области обманул вологжанина при покупке автомобиля
Судимый череповчанин разорвал селезенку сожительнице
Многодетная череповчанка призналась в нападении с ножом на бывшего
В Вологде наркокурьер пырнул полицейского, защищая закладку в 1 млн рублей
На Московскую художественную ярмарку попала лишь одна вологжанка
В Вологде пройдет заседание Общества борьбы со скукой
В Вологде открылась уникальная выставка звезд гравюры Бурмагиных
Кот Счастливчик пролетел 9 этажей по вентиляции в Череповце
На Вологодчине продолжается эпидемия мошенничества
Нарушитель на иномарке 100 метров тащил по земле сотрудника ДПС
Семейная пара погибла в пожаре под Великим Устюгом
Глава Вологодчины показал своего младшего сына
Череповчанин, сбитый иномаркой на переходе, борется за жизнь
В Вологде серьезно похолодает
Губернатор Вологодчины креативно отметил юбилей
В Вологде произошло страшное ДТП на Пионерской
На Вологодчине сохатые покорежили 2 авто
В Череповце разыскивается водитель, сбивший 80-летнюю пенсионерку
В Вологде женщина пострадала в огне многоэтажки
В Вологде пройдут общероссийские лыжные гонки для всех желающих
В Череповце в самосвал влетела Приора - двое пострадавших
Череповец готовится к встрече Владимира Путина
Списанные Москвой троллейбусы выехали на улицы Вологды