Судимый череповчанин разорвал селезенку сожительнице

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:34:34+03:00

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В городской суд Череповца направлено уголовное дело по факту избиения молодой женщины. Следствие предполагает, что 4 ноября прошлого года пьяный 29-летний ранее судимый местный житель в пылу ссоры жестоко избил свою сожительницу. Удары привели к разрывы селезенки у пострадавшей, что эксперты посчитали тяжким вредом для здоровья пациентки.

Мужчину заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет, сообщает прокуратура Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU