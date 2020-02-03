Судимый череповчанин разорвал селезенку сожительнице
Ранее судимый 29-летний житель Череповца обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью
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В городской суд Череповца направлено уголовное дело по факту избиения молодой женщины. Следствие предполагает, что 4 ноября прошлого года пьяный 29-летний ранее судимый местный житель в пылу ссоры жестоко избил свою сожительницу. Удары привели к разрывы селезенки у пострадавшей, что эксперты посчитали тяжким вредом для здоровья пациентки.
Мужчину заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет, сообщает прокуратура Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU