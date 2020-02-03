Многодетная череповчанка призналась в нападении с ножом на бывшего

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:00:01+03:00

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В Череповце состоится суд над матерью четверых детей. Женщина во время совместной пьянки с текущим сожителем и бывшим возлюбленным нанесла два удара экс-любовнику. Злоумышленница, по ее словам, пыталась защитить своего избранника. Пострадавшего госпитализировали. Медики посчитали нанесенный вред его здоровью тяжким. Многодетная мать признала свою вину частично, сообщает прокуратура города металлургов.

Расследование завершено, скоро состоится суд. Женщине грозит до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU