2020-02-03T17:00:01+03:00
Происшествия

Многодетная череповчанка призналась в нападении с ножом на бывшего

Мать четверых детей частично признала вину
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце состоится суд над матерью четверых детей. Женщина во время совместной пьянки с текущим сожителем и бывшим возлюбленным нанесла два удара экс-любовнику. Злоумышленница, по ее словам, пыталась защитить своего избранника. Пострадавшего госпитализировали. Медики посчитали нанесенный вред его здоровью тяжким. Многодетная мать признала свою вину частично, сообщает прокуратура города металлургов.

Расследование завершено, скоро состоится суд. Женщине грозит до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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