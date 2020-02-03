2020-02-03T17:01:16+03:00
Происшествия

В Вологде наркокурьер пырнул полицейского, защищая закладку в 1 млн рублей

Ярославский наркокурьер пришел на место схрона с сожительницей и ее ребенком, а также прихватил с собой нож
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде задержали 26-летнего жителя Ярославля, который подозревается в нападении с ножом на полицейского. ЧП произошло днем 2 февраля на улице Канифольной.

По сообщению СУ СК РФ по Вологодской области молодой человек вместе со своей сожительницей и ее малолетним ребенком "прогуливались" по улице Канифольной. Потом он начал разрывать снег в месте закладки. Там за некоторое время до этого правоохранители изъяли партию синтетического наркотика стоимостью в 1 миллион рублей.

Во время задержания мужчина выхватил нож и дважды ударил им оперуполномоченного по особо важным делам управления контроля за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области, причинив не проникающие резаные ранения правой ноги и руки.

Подозреваемый предпринял попытку побега, но был задержан. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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