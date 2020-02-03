2020-02-03T15:19:32+03:00
Звезды

На Московскую художественную ярмарку попала лишь одна вологжанка

Известная вологодская художница и реставратор Ольга Карпачёва представляет Вологодчину на Московской художественной выставке-ярмарке в Гостином дворе
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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Лишь одна вологжанка попала на Московскую художественную выставку-ярмарку, проходящую в самом большом в постсоветском пространстве выставочном центре ЦДХ («Центральный дом художника»). Ольга Карпачёва, известный вологодский живописец и реставратор, член Союза художников, представляет Вологодчину на этом мероприятии в Москве. Работы мастерицы находятся во многих государственных и частных музеях нашего региона, у российских и зарубежных коллекционеров. Ольга рассказала, что на ярмарку ее пригласил один из организаторов, с которым она познакомилась на пленэре в Каргополе.

На ярмарке представлено более 1000 художественных работ различных жанров изобразительного искусства. Вологжанка выставила шесть своих работ: одна посвящена Вологде, другая Семенково, третья создана в Архитектурно-этнографическом музее в 2019 году, есть картина из Устюжны, из Костромы и из Крыма.

Мероприятие пройдет с 19 января до 16 февраля по адресу Москва, Ильинка, 4 («Гостиный Двор»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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