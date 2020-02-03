На Московскую художественную ярмарку попала лишь одна вологжанка
Лишь одна вологжанка попала на Московскую художественную выставку-ярмарку, проходящую в самом большом в постсоветском пространстве выставочном центре ЦДХ («Центральный дом художника»). Ольга Карпачёва, известный вологодский живописец и реставратор, член Союза художников, представляет Вологодчину на этом мероприятии в Москве. Работы мастерицы находятся во многих государственных и частных музеях нашего региона, у российских и зарубежных коллекционеров. Ольга рассказала, что на ярмарку ее пригласил один из организаторов, с которым она познакомилась на пленэре в Каргополе.
На ярмарке представлено более 1000 художественных работ различных жанров изобразительного искусства. Вологжанка выставила шесть своих работ: одна посвящена Вологде, другая Семенково, третья создана в Архитектурно-этнографическом музее в 2019 году, есть картина из Устюжны, из Костромы и из Крыма.
Мероприятие пройдет с 19 января до 16 февраля по адресу Москва, Ильинка, 4 («Гостиный Двор»).
ИСТОЧНИК KP.RU