В Вологде пройдет заседание Общества борьбы со скукой

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:37:12+03:00

Источник - Вологодская библиотека им. И. В. Бабушкина

На встрече в областной библиотеке обсудят повесть "Море соленое" Александра Чурбанова

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В Вологодской областной библиотеке 4 февраля пройдет очередное заседание Общества борьбы со скукой. Мероприятие посветят обсуждению повести "Море соленое" Александра Чурбанова. Дочь автора, поэтесса, член Союза писателей России, Инга Александровна Чурбанова примет участие в дискуссии, сообщает группа библиотеки в социальной сети.

Произведение написано основе личного опыта службы писателя в Военно-морском флоте СССР. Убедительная и динамичная повесть благоприятно встречена критиками и читателями.

Встреча состоится по адресу: М. Ульяновой, 7, зал № 1, в 17:30. Вход свободный, 12+. В группе ВК Общества борьбы со скукой можно прочитать отсканированный текст повести «Море соленое».

ИСТОЧНИК KP.RU