В Вологде открылась уникальная выставка звезд гравюры Бурмагиных
В Вологде искусствоведы представили новую выставку «Страницы вологодской истории: художники Николай и Генриетта Бурмагины». В Мемориальной мастерской А.В. Пантелеева» на улице Козлёнской, дом 4 можно до 29 февраля познакомиться с богатой коллекцией работ великих вологодских мастеров гравюры - супруг Бурмагиных. Одна из улиц в историческом центре Вологды носит их имя.
Творчество супружеской пары стало визитной карточкой вологодской графики, вывело ее на всероссийский уровень и оказало огромное влияние на многих других мастеров гравюры и экслибриса. Вместе гении творили лишь одно десятилетие, до смерти Николая, потом еще десятилетие Генриетта Николаевна работала одна.
Художники умело сочетали черты народного искусства с современной тематикой, работали в технике ксилографии и литографии.
ИСТОЧНИК KP.RU