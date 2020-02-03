2020-02-03T14:12:12+03:00
Звезды

В Вологде открылась уникальная выставка звезд гравюры Бурмагиных

В Мемориальной мастерской А.В. Пантелеева до 29 февраля можно познакомиться с богатой коллекцией работ знаменитых художников
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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В Вологде искусствоведы представили новую выставку «Страницы вологодской истории: художники Николай и Генриетта Бурмагины». В Мемориальной мастерской А.В. Пантелеева» на улице Козлёнской, дом 4 можно до 29 февраля познакомиться с богатой коллекцией работ великих вологодских мастеров гравюры - супруг Бурмагиных. Одна из улиц в историческом центре Вологды носит их имя.

Творчество супружеской пары стало визитной карточкой вологодской графики, вывело ее на всероссийский уровень и оказало огромное влияние на многих других мастеров гравюры и экслибриса. Вместе гении творили лишь одно десятилетие, до смерти Николая, потом еще десятилетие Генриетта Николаевна работала одна.

Художники умело сочетали черты народного искусства с современной тематикой, работали в технике ксилографии и литографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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