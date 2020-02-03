Кот Счастливчик пролетел 9 этажей по вентиляции в Череповце

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:00:42+03:00

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В Череповце кот Счастливчик пролетел с чердака девятиэтажного дома до первого этажа по вертикальной вентиляции. Удивленная хозяйка одной из квартир 30 января обнаружила раненого кота за решеткой своей кухни, ей не нравилось его мяуконье. На место выехали местные волонтеры из службы спасения "Кошкиспас". Они организовали спецоперацию по спасению кота из вентиляционной шахты. В первый день обнаружить животное не удалось, пришлось ждать.

Корзиной на веревке активисты вытащить напуганное животное не смогли (спрыгивал), поэтому обратились к специалистам по вентиляции жилых домов. Эксперты соорудили "удочку" с удерживающей петлей и даже применили эндоскоп, чтобы видеть происходящее.

Оказалось, что вентиляция забита мусором. В итоге, спасатели проделали отверстие в дне шахты и сумели извлечь из заточения котика. Жильцы квартиры делать у себя в стене дыру ради спасения животного отказались, сообщили в СС "Кошкиспас"

Ветеринары диагностировали у пострадавшего перелом бедра задней лапы и отсутствие когтей - кот так пытался выкарабкаться самостоятельно. Пациент успешно прооперирован и назван Лакки, что означает Счастливчик.

Управляющим компаниям советуют поставить защитные решетки на входы в вентшахты, чтобы кошки и птицы туда не проваливались.

ИСТОЧНИК KP.RU