2020-02-04T09:32:21+03:00
Происшествия

44 пьяных водителя задержали на Вологодчине

365 пешеходов были оштрафованы
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

За три дня на территории Вологодчины сотрудникам ГИБДД удалось отстранить от управления транспортными средствами 44 нетрезвых автомобилистов. С 31 января по 2 февраля зарегистрировали 9 ДТП, в которых 16 человек получили травмы. Всего за эти дни произошло 154 ДТП с материальным ущербом.

63 автолюбителя сидели за рулем без прав. Кроме того, полицейским удалось назначить штрафы 365 пешеходам, нарушившим правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два десятка череповчанок стали сертифицированными нянями
Владимир Путин прибыл в Череповец
На Вологодчине ветераны ВОВ пройдут диспансеризацию перед праздником
В Вологде ЕГЭ попробуют сдать родители
В Вологде открывается школа здоровья для женщин "Пульс"
В Череповце журналисты ждут президента в спортзале
1,3 миллиарда рублей не успела освоить Вологодская область
На Вологодчине за месяц уничтожили 67 волков
В Устюжне из-за неисправной печки в пожаре обгорел мужчина
Череповецкие полицейские сыграли с трудными подростками в игру
44 пьяных водителя задержали на Вологодчине
Вологодскую таксистку оставили с букетом и алкоголем
Вологжанин приревновал бывшую супругу и полоснул ее друга
Житель Архагельской области обманул вологжанина при покупке автомобиля
Судимый череповчанин разорвал селезенку сожительнице
Многодетная череповчанка призналась в нападении с ножом на бывшего