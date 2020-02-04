44 пьяных водителя задержали на Вологодчине

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:32:21+03:00

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За три дня на территории Вологодчины сотрудникам ГИБДД удалось отстранить от управления транспортными средствами 44 нетрезвых автомобилистов. С 31 января по 2 февраля зарегистрировали 9 ДТП, в которых 16 человек получили травмы. Всего за эти дни произошло 154 ДТП с материальным ущербом.

63 автолюбителя сидели за рулем без прав. Кроме того, полицейским удалось назначить штрафы 365 пешеходам, нарушившим правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU