На Вологодчине продолжается эпидемия мошенничества

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:02:31+03:00

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За всего один день, 31 января, аферистам удалось удаленно выманить у шести вологжан 1 миллион рублей. Это не единственный случай. Ежедневно УМВД России по Вологодской области отчитывается о космических суммах, украденных у жителей региона.

Наивных вологжан лишили денежных средств с банковских карт путем обмана и злоупотребления доверием. В полицию города Вологды обратилась женщина 1978 г.р. и пояснила, что ей позвонил неизвестный, которому удалось ее убедить в том, что ей должны выплатить компенсацию за ранее приобретенные некачественные лекарства.

Далее женщина получала звонки уже от "сотрудников банка", которые просили ее перечислить денежные средства в качестве оплаты различных пошлин и страховок для получения заветной компенсации. Обманутая перевела аферистам 787 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU