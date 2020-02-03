2020-02-03T12:43:48+03:00
Происшествия

Нарушитель на иномарке 100 метров тащил по земле сотрудника ДПС

ЧП произошло в поселке Депо Вытегорского района Вологодской области вечером 30 января
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Вечером 30 января поселке Депо Вытегорского района пьяный водитель сто метров протащил ухватившегося за дверь его машины инспектора ДПС. Пресс-служба областного УМВД сообщила, что районным судом нарушителю избрана мера пресечения в виде административного ареста на срок 8 суток.

Сотрудники ДПС вечером 30 января заметили нарушающий правила «Форд Мондео». Его удалось остановить у дома № 14 в Почтовом переулке. Старший инспектор ДПС Сергей Родькин потребовал у водителя документы на авто и права. У мужчины имелись признаки опьянения. Вместо того, чтобы исполнить просьбу полицейского, водитель начал движение.

Сотрудник ГИБДД попытался через открытое окно достать до ключа зажигания и заглушить двигатель, правоохранитель держался за дверь иномарки, которая с каждой секундой набирала скорость. Потом он упал на проезжую часть. Автомобиль скрылся из вида. Полицейский получил ушибы и ссадины, но продолжил преследовать нарушителя. Вскоре обнаружили брошенный «Форд». Через какое-то время нашли и водителя - им оказался 25-летний житель поселка. Алкотестер показал в выдыхаемом им воздухе 0,163 мг алкоголя на литр - это выше допустимого.

Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за пьяное вождение и вождение без водительских прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судимый череповчанин разорвал селезенку сожительнице
Многодетная череповчанка призналась в нападении с ножом на бывшего
В Вологде наркокурьер пырнул полицейского, защищая закладку в 1 млн рублей
На Московскую художественную ярмарку попала лишь одна вологжанка
В Вологде пройдет заседание Общества борьбы со скукой
В Вологде открылась уникальная выставка звезд гравюры Бурмагиных
Кот Счастливчик пролетел 9 этажей по вентиляции в Череповце
На Вологодчине продолжается эпидемия мошенничества
Нарушитель на иномарке 100 метров тащил по земле сотрудника ДПС
Семейная пара погибла в пожаре под Великим Устюгом
Глава Вологодчины показал своего младшего сына
Череповчанин, сбитый иномаркой на переходе, борется за жизнь
В Вологде серьезно похолодает
Губернатор Вологодчины креативно отметил юбилей
В Вологде произошло страшное ДТП на Пионерской
На Вологодчине сохатые покорежили 2 авто
В Череповце разыскивается водитель, сбивший 80-летнюю пенсионерку
В Вологде женщина пострадала в огне многоэтажки
В Вологде пройдут общероссийские лыжные гонки для всех желающих
В Череповце в самосвал влетела Приора - двое пострадавших
Череповец готовится к встрече Владимира Путина
Списанные Москвой троллейбусы выехали на улицы Вологды