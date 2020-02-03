Нарушитель на иномарке 100 метров тащил по земле сотрудника ДПС

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:43:48+03:00

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Вечером 30 января поселке Депо Вытегорского района пьяный водитель сто метров протащил ухватившегося за дверь его машины инспектора ДПС. Пресс-служба областного УМВД сообщила, что районным судом нарушителю избрана мера пресечения в виде административного ареста на срок 8 суток.

Сотрудники ДПС вечером 30 января заметили нарушающий правила «Форд Мондео». Его удалось остановить у дома № 14 в Почтовом переулке. Старший инспектор ДПС Сергей Родькин потребовал у водителя документы на авто и права. У мужчины имелись признаки опьянения. Вместо того, чтобы исполнить просьбу полицейского, водитель начал движение.

Сотрудник ГИБДД попытался через открытое окно достать до ключа зажигания и заглушить двигатель, правоохранитель держался за дверь иномарки, которая с каждой секундой набирала скорость. Потом он упал на проезжую часть. Автомобиль скрылся из вида. Полицейский получил ушибы и ссадины, но продолжил преследовать нарушителя. Вскоре обнаружили брошенный «Форд». Через какое-то время нашли и водителя - им оказался 25-летний житель поселка. Алкотестер показал в выдыхаемом им воздухе 0,163 мг алкоголя на литр - это выше допустимого.

Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за пьяное вождение и вождение без водительских прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

ИСТОЧНИК KP.RU