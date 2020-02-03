Семейная пара погибла в пожаре под Великим Устюгом

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:55:51+03:00

На пепелище обнаружили тела мужчины 56 лет и женщины 54

Изменить размер текста: A A

В деревне под Великим Устюгом на месте пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Они погибли из-за возгорания (вероятно, неосторожное курение) в дачном доме в деревне Старое Золотавцево, переулок Зеленый д.6. Трагедия произошла в три часа ночи с 1 на 2 февраля.

В пресс-службе областного УМЧС рассказали, что площадь возгорания составляет 42 квадратных метра. Уничтожена кровля, повреждены внутренняя и внешняя отделка дома. Погибшей было 54 года, погибшему 56 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU