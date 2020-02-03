Череповчанин, сбитый иномаркой на переходе, борется за жизнь
Трагедия произошла в городе металлургов на улице Сталеваров
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В Череповце напротив Дворца металлургов «Хендай ix 35» сбил молодого человека. Пострадавшего госпитализировали, он попал в реанимацию областной больницы №2. Через некоторое время удалось установить его личность - это череповчанин 1987 года рождения.
ЧП произошло 1 февраля в 18.47. Молодой парень переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.
Медики поставили ему страшный диагноз: ушиб головного мозга, перелом основания черепа, внутричерепная гематома.
ИСТОЧНИК KP.RU