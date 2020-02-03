В Вологде серьезно похолодает
К субботе в областной столице ожидается до -19, а в начале недели будет мокрый снег и гололед
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В Вологде к концу недели заметно похолодает. Синоптики Гисметео утверждают, что погода будет плавно меняться от мокрых снегопадов и гололеда, к суровым морозам до -19. Большое количество снега в первой неделе февраля выпадет на всей территории Северо-Запада России.
Метеорологи предсказывают ветер до 14 м/c - это классифицируется как крепкий ветер и 7 баллов по шкале Бофорта (на море волны бы поднимались до 5 метров).
По всей Вологодчине ожидается снежный накат и снежные заносы в сочетании с дождем, метелью, сильным ветром.
ИСТОЧНИК KP.RU