В Вологде произошло страшное ДТП на Пионерской

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:57:48+03:00

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В областной столице на улице Пионерской в 10 часов вечера произошло чудовищное ДТП. Отечественная легковушка ушла в занос и врезалась иномарку на встречной полосе. Пострадали пятеро человек.

По информации ГИБДД, причиной аварии стала неверно выбранная 21-летним водителем ВАЗа скорость движения, в результате которой автомобиль влетел в Опель Корса.

Медики госпитализировали водителя ВАЗа, его 18-летнюю пассажирку и 19-летнего пассажира, 23-летнюю пассажирку «Опеля». Двухлетний мальчик, ехавший на заднем сидении иномарки в спецкресле, получил ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU