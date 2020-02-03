2020-02-03T09:57:48+03:00
Происшествия

В Вологде произошло страшное ДТП на Пионерской

В аварии пострадали пятеро
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В областной столице на улице Пионерской в 10 часов вечера произошло чудовищное ДТП. Отечественная легковушка ушла в занос и врезалась иномарку на встречной полосе. Пострадали пятеро человек.

По информации ГИБДД, причиной аварии стала неверно выбранная 21-летним водителем ВАЗа скорость движения, в результате которой автомобиль влетел в Опель Корса.

Медики госпитализировали водителя ВАЗа, его 18-летнюю пассажирку и 19-летнего пассажира, 23-летнюю пассажирку «Опеля». Двухлетний мальчик, ехавший на заднем сидении иномарки в спецкресле, получил ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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