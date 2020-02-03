На Вологодчине сохатые покорежили 2 авто

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:28:37+03:00

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В Вологодской области произошли 2 ДТП с участием лосей. Первое произошло под Тарногой вечером 85-м километре автодороги Тотьма — Нюксеница — Великий Устюг в зоне действия знака «Дикие животные». По данным областного управления ГИБДД, крупное животное выбежало на проезжую часть перед автомобилем Шкода Октавия, за рулем которого сидел 51-летний кировчанин. 50-летняя пассажирка получила травмы.

В то же время под Шексной на 61-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога в зоне действия знака «Дикие животные» микроавтобус Мерседес столкнулся с сохатым. Машина вылетела в кювет и перевернулась, а 28-летнего петербуржца-водителя пришлось госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU