2020-02-03T08:32:59+03:00
Происшествия

В Череповце разыскивается водитель, сбивший 80-летнюю пенсионерку

Свидетелей аварии просят обратиться в ГИБДД
Евдокия САХАРОВА
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Череповецкое ГИБДД ищет очевидцев ДТП, произошедшего 2 февраля в 5 вечера на улице Краснодонцев, 5. Неизвестный сбил женщину 1941 года рождения и скрылся, не пытаясь помочь. Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Предположительно машина злоумышленника - ВАЗ-2112 серебристого цвета, задние стекла тонированные, оторвано левое зеркало заднего вида. Свидетелей трагедии просят просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 59-80-40. 59-86-70, 67-11-99

ИСТОЧНИК KP.RU

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