В Вологде женщина пострадала в огне многоэтажки

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:31:03+03:00

ЧП произошло в 8-этажном доме по адресу улица Фрязиновская, 24, около 6 вечера

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Накануне вечером в Вологде загорелся многоэтажный дом на улице Фрязиновской. ЧП произошло в 18:20 в доме №24. Спасатели смогли прибыть на место через 3 минуты после тревожного сигнала. Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже. Пожарным удалось эвакуировать 5 человек и спасти хозяйку квартиры - ее госпитализировали медики.

Пожар ликвидировали лишь спустя 40 минут. Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Всего в ликвидации последствий ЧП приняло участие 27 спасателей и 11 единиц техники, сообщает региональное Управление МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU