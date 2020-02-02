В Череповце в самосвал влетела Приора - двое пострадавших

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:07:14+03:00

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В Череповце произошло ДТП с участием самосвала. Пресс-служба ГИБДД по Череповцу сообщила, что авария случилась в 9:35 на улице Сталеваров (ближе всего дом №24 по ул. Комсомольской).

Водитель автомобиля Лада Приора не учел погодных условий и особенностей дорожного покрытия, вошел в занос и вылетел в стоящий у обочины самосвал МАЗ. 33-летний водитель и его пассажир госпитализированы в МСЧ Северсталь. Водитель МАЗа, мужчина 1969 года рождения, травм не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU