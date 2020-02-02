2020-02-02T14:41:21+03:00
Общество

Череповец готовится к встрече Владимира Путина

Про посещение областной столицы информации нет
Иван Чухнин
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По предварительным данным, президент страны в ближайшие дни побывает в Череповце. В программе - посещение социальных объектов и незапланированные встречи с общественностью.

Как утверждает издание «Ленправда», Владимир Путин посетит лишь город металлургов - визит инициирован "Северсталью".

В Череповце верстается план пребывания: в нем посещение социальных объектов и встреча с общественностью. Списки представителей общественности формируются, их визируют правительство области и Федеральная служба охраны.

В Череповце предупреждают жителей о необходимости соблюдать некоторые правила: не открывать окна, не подходить к ним с биноклями. Передвигаться по улице необходимо с документами. Кроме того, в день визита рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. В городе проверены канализационные колодцы и заварены люки.

В Вологде подобного не наблюдается, это подтверждает версию, что областную столицу президент не посетит.

Как сообщают телеграм-каналы, президент прилетит в Череповец на самолёте в сопровождении свиты из 65 человек, он проведет на череповецкой земле два дня. Якобы, запланирована встреча с Алексеем Мордашовым на базе отдыха «Торово». Зеленые опасаются, что именно там будет дано "добро" на строительство целлюлозного завода под Череповцом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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