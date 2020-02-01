Списанные Москвой троллейбусы выехали на улицы Вологды
На 4 маршрут встали несколько "новых" машин
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В областном центре на троллейбусную линию встали несколько машин, подаренных Москвой. Пока они курсируют по четвертому маршруту от «Бригантины» и до остановки «Областная больница». 15 списанных столицей троллейбусов в удовлетворительном состоянии. В них установлена та же система оплаты, что и в местных автобусах.
Всю контактную сеть города не так давно частная компания передала в муниципальную собственность. Все неисправности устранены. Скоро чиновники обещают возродить несколько популярных троллейбусных маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU