Списанные Москвой троллейбусы выехали на улицы Вологды

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:05:03+03:00

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В областном центре на троллейбусную линию встали несколько машин, подаренных Москвой. Пока они курсируют по четвертому маршруту от «Бригантины» и до остановки «Областная больница». 15 списанных столицей троллейбусов в удовлетворительном состоянии. В них установлена та же система оплаты, что и в местных автобусах.

Всю контактную сеть города не так давно частная компания передала в муниципальную собственность. Все неисправности устранены. Скоро чиновники обещают возродить несколько популярных троллейбусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU