В Череповце устанавливают забор возле "ворот" без забора
В Череповце сдвинулось с мертвой точки строительство забора возле поликлиники железнодорожников. Ранее там стоял одна калитка. Кто-то из прохожих сфотографировал ее и выложил в сеть. . "Ворота без забора" у поликлиники РЖД на улице Комсомольской стали мемом Интернета. Ежедневно в течении нескольких месяцев одинокого стояния сторож запирал замок калитки вечером и отпирал перед началом работы.
Как сообщил сайт cherinfo со ссылкой на заведующего поликлиникой железнодорожников Виктора Чернова, проблема была в согласовании - проект нового забора согласовывался несколько месяцев.
"Согласовывали очень долго. На этой неделе подрядчик приступил к работе. Работники вкапывают столбы. Думаю, они будут все выходные работать и дней через десять должны закончить," - сообщил Виктор Чернов.
Калитку придется восстанавливать - после шума в сетях его просто убрали.
ИСТОЧНИК KP.RU