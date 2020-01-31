2020-01-31T17:59:33+03:00
Общество

В Череповце устанавливают забор возле "ворот" без забора

Снимок одинокой калитки стал мемом Интернета
Иван Чухнин
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Фото : Группа "Город Че" "ВКонтакте".Фото : Группа "Город Че" "ВКонтакте".
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В Череповце сдвинулось с мертвой точки строительство забора возле поликлиники железнодорожников. Ранее там стоял одна калитка. Кто-то из прохожих сфотографировал ее и выложил в сеть. . "Ворота без забора" у поликлиники РЖД на улице Комсомольской стали мемом Интернета. Ежедневно в течении нескольких месяцев одинокого стояния сторож запирал замок калитки вечером и отпирал перед началом работы.

Как сообщил сайт cherinfo со ссылкой на заведующего поликлиникой железнодорожников Виктора Чернова, проблема была в согласовании - проект нового забора согласовывался несколько месяцев.

"Согласовывали очень долго. На этой неделе подрядчик приступил к работе. Работники вкапывают столбы. Думаю, они будут все выходные работать и дней через десять должны закончить," - сообщил Виктор Чернов.

Калитку придется восстанавливать - после шума в сетях его просто убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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