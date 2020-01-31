2020-01-31T14:33:45+03:00
Общество

26-летний вологжанин несколько лет скрывался от военного призыва

Его ждет суровое наказание
Иван Чухнин
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Мужчина 1993 г.р. жил в Череповце и 8 лет уклонялся от военной службы. Об этом сообщает областное управление СКР.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу).

В 2010 году он был поставлен на воинский учет в военкомате Череповца и Череповецкого района, прошел медосвидетельствование, где был признан годным к службе.

25 сентября 2018 года ему вручили повестку о явке в военкомат для прохождения призывной комиссии, но он не явился. Позже он предоставил больничный листок, открытый в день комиссии.

С 24 октября по 23 декабря 2019 года он 9 раз получал повестки. Но в военкомат так и не появился - он привычно оформлял больничные листы.

Молодому человеку грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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