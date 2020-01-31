Осудили череповчанина, убившего супругу на глазах маленьких детей

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:17:07+03:00

Мужчина убил любимую на глазах общих детей, потом закопал ее тело и попытался скрыться в горах вместе с полугодовалым сыном. Его схватили казаки

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В Краснодарском крае осудили череповчанина Сергея Андрианова, который в станице Баракаевской Мостовского района убил палкой на глазах общих детей 35-летнюю супругу Марию Голованкову. Ночью 12 марта 2018 года, по версии следствия, злоумышленник так жестоко избил возлюбленную, что та скончалась от травм. Истошные крики слышали соседи. Тело он закопал, а потом попытался скрыться в горах на руках с голым полугодовалым сыном, пятилетнюю дочку бросил в лесу - та много кричала. В полицию Андрианова доставили местные казаки.

Суд признал Сергея Андрианова виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима плюс два миллиона рублей компенсации морального вреда. Отец погибшей считает, что 13 лет это мало: "Моей дочери были такие увечья нанесены, что волосы на голове дыбом стоят у всех, кто читает материалы дела!". По словам родителей и знакомых, Маша была хорошим, светлым, очень добрым человеком.

В Череповце за пристрастие к технике Сергея Андрианова называли Кулибиным, в 1990-е он возглавлял вольное движение байкеров. В 2017 году череповчанин избил собственного 11-летнего сына от другой жены. Мальчик поехал на отдых в Анапу и оказался в плену у отца. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей. В семье он поддерживал патриархальный строй, основанный на ведической культуре. Отступлений от своего мнения не любил.

Подсудимый вину яростно отрицает. Родители планируют лишить Андрианова родительских прав через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU