2020-01-31T12:17:07+03:00
Происшествия

Осудили череповчанина, убившего супругу на глазах маленьких детей

Мужчина убил любимую на глазах общих детей, потом закопал ее тело и попытался скрыться в горах вместе с полугодовалым сыном. Его схватили казаки
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: http://www.cherinfo.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае осудили череповчанина Сергея Андрианова, который в станице Баракаевской Мостовского района убил палкой на глазах общих детей 35-летнюю супругу Марию Голованкову. Ночью 12 марта 2018 года, по версии следствия, злоумышленник так жестоко избил возлюбленную, что та скончалась от травм. Истошные крики слышали соседи. Тело он закопал, а потом попытался скрыться в горах на руках с голым полугодовалым сыном, пятилетнюю дочку бросил в лесу - та много кричала. В полицию Андрианова доставили местные казаки.

Суд признал Сергея Андрианова виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима плюс два миллиона рублей компенсации морального вреда. Отец погибшей считает, что 13 лет это мало: "Моей дочери были такие увечья нанесены, что волосы на голове дыбом стоят у всех, кто читает материалы дела!". По словам родителей и знакомых, Маша была хорошим, светлым, очень добрым человеком.

В Череповце за пристрастие к технике Сергея Андрианова называли Кулибиным, в 1990-е он возглавлял вольное движение байкеров. В 2017 году череповчанин избил собственного 11-летнего сына от другой жены. Мальчик поехал на отдых в Анапу и оказался в плену у отца. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей. В семье он поддерживал патриархальный строй, основанный на ведической культуре. Отступлений от своего мнения не любил.

Подсудимый вину яростно отрицает. Родители планируют лишить Андрианова родительских прав через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осудили череповчанина, убившего супругу на глазах маленьких детей
В Вологде собака раскрыла кражу алкоголя
Участники и инвалиды ВОВ получат 75 тысяч на ремонт от Вологодчины
Вологжанка взяла призовые места на всероссийском "Кубке Вятки"
Венецианский архитектор прочитает лекции в Вологде
В Вологде 1 февраля появится Гуманитарный институт
В Череповце поймали серийного вора аккумуляторов
В Вологде обнаружены фальшивые деньги
Судимый вологжанин умыкнул из торгового центра кальян
Пенсионер на "Волге" разбил "Инфинити" на трассе Вологда-Новая Ладога
В Вологодской области построили мост за 182 миллиона рублей
Под Вологдой на балконе обнаружили мертвого хозяина
В подвале череповецкого жилого дома нашли боеприпасы
Под Вологдой пройдет Чемпионат русских троек
91-летняя ветеран напоила грабителя и душителя чаем с пирогами
Отчаявшийся сдать на права череповчанин купил фальшивые в интернете
Полицейские по ДНК раскрыли грабеж церковной лавки в Великом Устюге
Два молодых череповчанина надышались выхлопными газами и погибли
Студенты из Африки, Ближнего Востока, Океании и Гаити будут осваивать русский в Вологде
Вологодчина спасается от коронавируса
В Череповце идет суд над грузчиком, который разрезал лицо 82-летней пенсионерке на рынке
В Белозерском районе снегоход ушел под лед с двумя мужчинами
В Вытегорском техникуме выдавали дипломы за просто так
Череповчанин убил бывшего зятя, с которым жил в одной комнате