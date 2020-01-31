В Вологде собака раскрыла кражу алкоголя

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:48:08+03:00

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В Вологде служебная собака Дагира "вынюхала" алкогольных воров. В дежурную часть УМВД поступил звонок о хищении спиртосодержащей продукции из магазина на улице Ильюшина. Ущерб оценили в 6 тысяч рублей. На месте кражи полицейский-кинолог Вячеслав Голенев изучил следы и определил, в какую сторону ушли преступники.

По следу злоумышленников пошла служебная собака. Дагира вывела полицейских на строительный вагончик в полукилометре от места ЧП. В домике находились 25 и 21-летний местные жители. У них и нашли алкоголь. В совершении преступления они сознались. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU