Участники и инвалиды ВОВ получат 75 тысяч на ремонт от Вологодчины

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:29:11+03:00

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В Вологодской области губернатор принял решение дополнить федеральную единовременную выплату на ремонт жилых помещений для ветеранов ВОВ региональной выплатой в размере 75 тысяч рублей. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут потратить деньги как на капитальный, так и на текущий ремонт. Заявления от ветеранов или их родных примут в течение 2020 года в Администрации района, Департаменте соцзащиты области или в Совете ветеранов, сообщает пресс-служба правительства области.

Президент Владимир Путин заявил о введении федеральной выплаты ветеранам по 75 тысяч рублей и по 50 тысяч рублей труженикам тыла к юбилею Победы. В Вологодской области сейчас проживает больше 370 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU