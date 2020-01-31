2020-01-31T10:11:38+03:00
Общество

Венецианский архитектор прочитает лекции в Вологде

В ВоГУ пройдет курс лекций по реставрации для студентов и всех желающих
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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В Вологодском государственном университете пройдет открытый курс лекций по реставрации для студентов и всех желающих. Союз реставраторов России организовал занятия с 26 по 29 февраля.

Лучшие специалисты России и Италии поделятся опытом на теоретических и практических занятиях. Специальная гостья, магистр архитектуры Элизабетта Фаббри – известная итальянская мастерица из Венеции.

Элизабет - владелица и директор профессиональной студии архитектуры, член профессионального ордена архитекторов, планировщиков, ландшафтных дизайнеров и реставраторов провинции, командор ордена за заслуги, который вручал президент Италии в 2005 году, сообщает пресс-служба правительства области. Для магистрантов ВоГУ пройдет отдельный мастер-класс Элизабетты Фаббри в Церкви Святого Духа в Вологде.

В Кирилло-Белозерском монастыре и усадьбе Брянчаниновых проведет свои лекции автор реставрационного проекта, главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Сергей Куликов.

Еще один приглашенный реставратор - Валерий Карагерги - расскажет о последних разработках реставрационных материалов и своей работе в Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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