Венецианский архитектор прочитает лекции в Вологде
В Вологодском государственном университете пройдет открытый курс лекций по реставрации для студентов и всех желающих. Союз реставраторов России организовал занятия с 26 по 29 февраля.
Лучшие специалисты России и Италии поделятся опытом на теоретических и практических занятиях. Специальная гостья, магистр архитектуры Элизабетта Фаббри – известная итальянская мастерица из Венеции.
Элизабет - владелица и директор профессиональной студии архитектуры, член профессионального ордена архитекторов, планировщиков, ландшафтных дизайнеров и реставраторов провинции, командор ордена за заслуги, который вручал президент Италии в 2005 году, сообщает пресс-служба правительства области. Для магистрантов ВоГУ пройдет отдельный мастер-класс Элизабетты Фаббри в Церкви Святого Духа в Вологде.
В Кирилло-Белозерском монастыре и усадьбе Брянчаниновых проведет свои лекции автор реставрационного проекта, главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Сергей Куликов.
Еще один приглашенный реставратор - Валерий Карагерги - расскажет о последних разработках реставрационных материалов и своей работе в Вологде.
ИСТОЧНИК KP.RU