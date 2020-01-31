В Вологде 1 февраля появится Гуманитарный институт
В Вологде 1 февраля 2020 года институт истории и филологии переименуют в Гуманитарный. Директором Гуманитарного института назначили доктора философских наук Наталью Ястреб, которая ранее была заведующей кафедры философии ВоГУ. Эту кафедру исключат из состава Института культуры и туризма.
Планируется, что переформатированный институт станет региональным центром гуманитарного образования.
Доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и педагогики Лариса Володина назначена замдиректором в обновленном институте и будет отвечать за научное направление. Главной по образовательной деятельности утвердили кандидата филологических наук Лилию Берсеневу. Кафедру философии Гуманитарного института ВоГУ возглавит доцент, кандидат философских наук Наталья Дрянных, сообщает пресс-служба правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU