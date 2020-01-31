2020-01-31T09:39:45+03:00
Происшествия

В Череповце поймали серийного вора аккумуляторов

У местных жителей пропали несколько батарей от автомобилей
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце задержали 33-летнего местного жителя, который подозревается в краже автомобильных аккумуляторов. В полицию обратилась череповчанка, у которой из автомобиля Лада Приора пропал аккумулятор. Она оставила на ночь личное авто на парковке возле дома, а на утро завести его уже не смогла.

Мужчину вычислили по горячим следам - он находился в Заягорбском районе города. Оказалось, что он причастен к похожему преступлению, произошедшему в конце 2018 года. Злоумышленник изъял из чужого грузового автомобиля МАЗ 2 аккумуляторных батареи стоимостью более 20 тысяч рублей.

Череповчанину грозит до 5 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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