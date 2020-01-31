В Вологде обнаружены фальшивые деньги

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:32:32+03:00

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В одном из банков в Вологде на улице Предтеченской кассиры обнаружили поддельную купюру в 5000 рублей. Денежные средства поступили из сети продуктовых магазинов. Полицейские изъяли банкноту и проанализировали. Эксперты подтвердили факт подделки. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег". Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения и крупный денежный штраф, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Сотрудники полиции напоминают, что сбыт поддельных денежных знаков преследуется по закону. Не надо пытаться сбыть оказавшуюся у вас фальшивку, обратитесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU