Судимый вологжанин умыкнул из торгового центра кальян
В полицию позвонил продавец магазина
Изменить размер текста:
В Вологде полицейские раскрыли кражу кальяна. Тревожный звонок поступил от местного продавца - в торговом центре в Заречье неизвестный вынес из магазина курительную принадлежность стоимостью 6 тысяч рублей.
Оперативникам удалось по камерам видеонаблюдения составить фоторобот подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого мужчину 1988 г.р. Злоумышленник сознался, что кальян он продал. Ему грозит до 2 лет лишения.
ИСТОЧНИК KP.RU