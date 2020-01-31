Судимый вологжанин умыкнул из торгового центра кальян

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:26:16+03:00

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В Вологде полицейские раскрыли кражу кальяна. Тревожный звонок поступил от местного продавца - в торговом центре в Заречье неизвестный вынес из магазина курительную принадлежность стоимостью 6 тысяч рублей.

Оперативникам удалось по камерам видеонаблюдения составить фоторобот подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого мужчину 1988 г.р. Злоумышленник сознался, что кальян он продал. Ему грозит до 2 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU