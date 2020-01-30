Пенсионер на "Волге" разбил "Инфинити" на трассе Вологда-Новая Ладога
Авария произошла 30 января в 7:35 утра. Как сообщили в областном УМВД, столкновение двух легковушек произошло на 43-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога.
По предварительной версии, 69-летний водитель управлял автомобилем ГАЗ-31105 «Волга». По неустановленным причинам он выехал на полосу встречного движения. Там двигался Инфинити QX50 под управлением 51-летнего водителя.
Произошло столкновение. От удара «Волгу» выборосило за пределы проезжей части, в кювете машина смогла остановиться, лишь попав в сеть ограждения от диких животных.
У пенсионера - серьезные травмы и шок от произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU