Пенсионер на "Волге" разбил "Инфинити" на трассе Вологда-Новая Ладога

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:16:18+03:00

"Волга" остановилась далеко за пределами дороги. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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Авария произошла 30 января в 7:35 утра. Как сообщили в областном УМВД, столкновение двух легковушек произошло на 43-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога.

По предварительной версии, 69-летний водитель управлял автомобилем ГАЗ-31105 «Волга». По неустановленным причинам он выехал на полосу встречного движения. Там двигался Инфинити QX50 под управлением 51-летнего водителя.

Произошло столкновение. От удара «Волгу» выборосило за пределы проезжей части, в кювете машина смогла остановиться, лишь попав в сеть ограждения от диких животных.

У пенсионера - серьезные травмы и шок от произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU