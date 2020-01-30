В Вологодской области построили мост за 182 миллиона рублей
Мост на трассе Тотьма-Великий Устюг через Пельшму стал одним из самых дороостоящих
Фото: сайт администрации Вологды.
Изменить размер текста:
В Вологодской области построили мост на трассе Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг. Движение по нему возобновлено. Объект был профинансирован в размере 182 миллионов рублей.
Строительство стало одним из самых дорогостоящих проектов.
Мост через реку Пельшму сначала хотели реконструировать, но в итоге это новый мост. Пдрядчик возвел и укрепил несущие конструкции, усилил сваи, дорожное полотно на переправе было заасфальтировано.
ИСТОЧНИК KP.RU