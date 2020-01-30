В Вологодской области построили мост за 182 миллиона рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:13:53+03:00

Мост на трассе Тотьма-Великий Устюг через Пельшму стал одним из самых дороостоящих

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В Вологодской области построили мост на трассе Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг. Движение по нему возобновлено. Объект был профинансирован в размере 182 миллионов рублей.

Строительство стало одним из самых дорогостоящих проектов.

Мост через реку Пельшму сначала хотели реконструировать, но в итоге это новый мост. Пдрядчик возвел и укрепил несущие конструкции, усилил сваи, дорожное полотно на переправе было заасфальтировано.

ИСТОЧНИК KP.RU