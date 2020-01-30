2020-01-30T14:09:04+03:00
Происшествия

Под Вологдой на балконе обнаружили мертвого хозяина

Мужина скончался от многочисленных внутренних повреждений
Евдокия САХАРОВА
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27 января в поселке Майский Вологодской области на лоджии одной из квартир обнаружили тело хозяина с ссадинами и кровоподтеками по всему телу. Полицейские по факту насильственной смерти возбудили уголовное дело "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Погибший 50-летний мужчина приютил у себя в квартире знакомого, который недавно приехал в поселок. Подозреваемого задержали - тот не стал скрывать причастности к преступлению и рассказал, что предложил приятелю поехать в областной центр подзаработать, но тот ему грубо отказал, что и привело к конфликту.

Погибшего обнаружила бывшая жена на следующий день после убийства. Она пришла к нему домой, т.к он не отвечал на звонки. Ведется следствие. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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