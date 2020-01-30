Под Вологдой пройдет Чемпионат русских троек

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:44:20+03:00

Всероссийский чемпионат проведут в конце февраля в 23 км от Вологды на традиционном празднике русской тройки

Изменить размер текста: A A

29 февраля в деревне Ерофейка в 23 км от Вологды пройдет первый этап XXI Чемпионата России русских троек. Традиционный праздник русской тройки включает в себя выступления, шоу драндулетов, гонки на снегоходах и собачьих упряжках, народный театр, ярмарку, соревнования и многое другое. Показательные выступления планируют самые маленькие наездники Центрального Московского ипподрома на пони и в настоящих беговых качалках. Программа мероприятия еще разрабатывается.

В Чемпионате примут участие сильнейшие тройки страны из Костромы, Владимира, Вельска (Архангельская область), Москвы и Московской области. Праздник пройдет на дорожке Вологодского конного завода - это у трассы А-114 Вологда – Новая Ладога.

ИСТОЧНИК KP.RU