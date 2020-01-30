91-летняя ветеранша напоила грабителя чаем с пирогами, а тот ее обобрал

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:11:22+03:00

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В Никольском суде рассмотрели страшное дело об ограблении ветерана войны. Ночью с 23 на 24 октября 2019 года 91-летняя пенсионерка проснулась от удушения - неизвестный стоял над ней и пытался убить. Она разжала руки убийцы, тот замешкался и отошел от нее, стал рыться в ящике с деньгами. Женщина решила отвлечь преступника, разговорить. Спросила почему он решился напасть на бабушку, что его к этому привело.

Мужчина раскрыл душу и поведал, что ему необходимы 100 000 рублей. Ветеран войны предложила грабителю чаю с пирогами. Подсудимый с аппетитом уплетал еду и жаловался на жизнь, рассказал про своих родственников и детство, просил его не выдавать. Женщина дала пирогов и в дорогу, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После ухода преступника, пенсионерка обнаружила пропажу 100 тысяч рублей и трех медалей: «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Утром потерпевшая позвонила дочери и рассказала об инциденте. Она вспомнила рассказы грабителя и догадалась, что им был брат жены ее внука.

29-летнего молодого человека задержали на следующий день в Великом Устюге. На полученные деньги он успел доехать туда с другом, снять номер в гостинице, накупить продуктов, одежды и обуви себе и другу. Всего потратил 39 000 рублей. Его признали виновным в совершении грабежа с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Мужчина на тот момент имел неснятые и непогашенные судимости, поэтому по совокупности приговоров от получил 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU