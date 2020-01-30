2020-01-30T10:42:49+03:00
Происшествия

Отчаявшийся сдать на права череповчанин купил фальшивые в интернете

На Кирилловском шоссе Череповца госавтоинспекторы остановили 22-летнего мужчину с поддельными правами
Евдокия САХАРОВА
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Наряд ДПС остановил на Кирилловском шоссе автомашину ВАЗ под управлением 22-летнего молодого человека. Госавтоинспекторы усомнились в подлинности документа при проверке: указанные серия и номер принадлежали девушке из Ульяновской области.

Документ направили на экспертизу, а водителя в отдел полиции. Череповчанин признался, что ему несколько раз не удавалось сдать на права, в результате он сдался и решил купить подделку в интернете за несколько десятков тысяч рублей.

На нарушителя завели уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Ему грозит административный штраф до 80 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 х лет, наказание в виде ареста сроком до 6 месяцев. Кроме того, сотрудники ДПС составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

ИСТОЧНИК KP.RU

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