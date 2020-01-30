2020-01-30T10:28:31+03:00
Происшествия

Полицейские по ДНК раскрыли грабеж церковной лавки в Великом Устюге

Мужчине удалось унести украшений на 90 тысяч рублей
Евдокия САХАРОВА
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В Великом Устюге правоохранителям удалось установить личность грабителя церковной лавки в соборе Прокопия Праведного, который вынес ювелирных украшений на 90 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа и кинолог с собакой отправились по следам злоумышленника. Маску из джинсовки обнаружили в ближайшем парке. Служебная собака вела по запаху вдоль набережной Сухоны в сторону моста. Через 2,5 километра след потеряли.

Маску грабителя отправили в вологодский ЭКЦ. Там эксперты извлекли с текстильных волокон ДНК подозреваемого. Следы принадлежали ранее судимому череповчанину. Подозреваемого задержали оперативники - тот сознался в преступлении. Он объяснил, что часть награбленного сдал в ломбард, часть закопал в парке у храма.

Все украшения возвращены церкви. Уголовное дело рассмотрено судом, преступнику назначили 1 год лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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