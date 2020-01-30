Два молодых череповчанина надышались выхлопными газами и погибли
Их тела нашли в гараже
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Два молодых человека погибли от отравления выхлопными газами в Череповце. Их тела нашли в гараже. Один из юношей сидел за рулем автомобиля, другой погибший лежал у выхода из гаража. В машине был выработан весь запас топлива. ЧП случилось 25 января.
О произошедшем сообщает областное Следственное управление СК РФ. Оба молодых человека были 1998 года рождения.
Следователи ведут проверку. Смертельное отравление выхлопными газами работающего автомобиля в закрытом помещении - главная версия произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU