2020-01-30T10:23:52+03:00
Происшествия

Два молодых череповчанина надышались выхлопными газами и погибли

Их тела нашли в гараже
Иван Чухнин
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Два молодых человека погибли от отравления выхлопными газами в Череповце. Их тела нашли в гараже. Один из юношей сидел за рулем автомобиля, другой погибший лежал у выхода из гаража. В машине был выработан весь запас топлива. ЧП случилось 25 января.

О произошедшем сообщает областное Следственное управление СК РФ. Оба молодых человека были 1998 года рождения.

Следователи ведут проверку. Смертельное отравление выхлопными газами работающего автомобиля в закрытом помещении - главная версия произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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