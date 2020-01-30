Студенты из Африки, Ближнего Востока, Океании и Гаити будут осваивать русский в Вологде

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:08:11+03:00

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В Вологодский госуниверситет поступили 26 молодых людей из Алжира, Сирии, Йемена, Египта, Иордании, Палестины, Саудовской Аравии, Новой Зеландии, Республики Гаити, Демократической Республики Конго. Они будут осваивать дополнительно-образовательную программу подготовки иностранных граждан к обучению по основным профессиональным образовательным программам на русском языке.

Группа новых студентов ожидается в Вологде к началу февраля. Они будут обучаться по двум профилям: естественно-географический и инженерно-технический. Ребята будут проживать в местном общежитии до конца обучения - это конец июля.

ИСТОЧНИК KP.RU