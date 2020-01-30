Вологодчина спасается от коронавируса

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:52:35+03:00

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На Вологодчине губернатор заявил о принятии плана по предупреждению распространения коронавируса. Уже утвержден оперативный штаб, координирующий работу всех экстренных и профильных служб. Планируется проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий для предупреждения распространение инфекции, сообщила пресс-служба областного правительства. Медицинские организации региона проверят на необходимое оборудование.

В аэропорту Череповца усилили санитарно-карантинный контроль, в медпунктах путей сообщения выставлены тепловизоры, а сотрудники проинструктированы. Пока случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU