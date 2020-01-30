В Белозерском районе снегоход ушел под лед с двумя мужчинами

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:29:40+03:00

Одного из них ищут до сих пор

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28 января в Белозерском районе произошла трагедия. У деревни Десятовская на реке Шексне погиб мужчина. Он с товарищем поехали на рыбалку на снегоходе по неокрепшему льду.

Тяжелая техника угодила в полынью. Обв мужчины оказались в ледяной воде. Один из них сумел выбраться самостоятельно, но второй утонул, ведутся поиски.

По состоянию на 18.00 29 января поисковые работы результатов не дали. Утром они продолжились. На месте работают водолазы и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU