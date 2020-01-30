2020-01-30T09:29:40+03:00
Происшествия

В Белозерском районе снегоход ушел под лед с двумя мужчинами

Одного из них ищут до сих пор
Иван Чухнин
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28 января в Белозерском районе произошла трагедия. У деревни Десятовская на реке Шексне погиб мужчина. Он с товарищем поехали на рыбалку на снегоходе по неокрепшему льду.

Тяжелая техника угодила в полынью. Обв мужчины оказались в ледяной воде. Один из них сумел выбраться самостоятельно, но второй утонул, ведутся поиски.

По состоянию на 18.00 29 января поисковые работы результатов не дали. Утром они продолжились. На месте работают водолазы и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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