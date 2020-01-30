В Вытегорском техникуме выдавали дипломы за просто так

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:38:33+03:00

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В Вытегорском политехническом техникуме обучающимся выдавали дипломы без прохождения всех необходимых экзаменов. Прокуратура обнаружила нарушения при реализации программы обучения водителей транспортных средств категории «С» (грузовики). Книжка индивидуального учета обучаемого составлялась без прохождения самого обучения и сдачи тестов.

Для учеников были составлены протоколы о прохождении ими государственной итоговой аттестации. «Выпускникам» выдан диплом с отличием о среднем профессиональном образовании и свидетельство об обучении по программе подготовки водителей транспортных средств, сообщает прокуратура Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка официального документа".

ИСТОЧНИК KP.RU