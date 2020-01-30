Череповчанин убил бывшего зятя, с которым жил в одной комнате

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:55:54+03:00

Тело погибшего нашли 25 января в квартире на улице Максима Горького в городе металлургов

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В Череповце задержали 59-летнего подозреваемого в жутком убийстве. 25 января 2020 года в квартире жилого дома на улице Максима Горького обнаружено тело 48-летнего мужчины с небольшим ранением в области шеи. 27 января судмедэксперты вынесли заключение, что погибший скончался от проникающего колото-резанного ранения с повреждением гортани.

В одной комнате с убитым проживал брат его бывшей супруги. На данный момент решается вопрос об аресте, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. Следователи предполагают, что убийство произошло в результате пьяной ссоры. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU