Подросток, убивший сокольчанина на дискотеке, выплатит миллион его матери

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:44:40+03:00

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В Соколе состоялся суд над 16-летним жителем Кадникова, который 26 мая 2019 года заколол ножом на дискотеке 25-летнего мужчину. Следствие установило, что подросток приехал вместе с друзьями в клуб, с собой у него был нож. У юноши возник конфликт с местным жителем, в результате которого он нанес противнику несколько ударов в шею, грудь и конечности. Пострадавший скончался на месте.

Суд установил, что умысла убивать у подростка не было и переквалифицировал действия подсудимого со статьи об убийстве на статью о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Приговор еще может быть обжалован.

Подсудимому назначили 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии, плюс он должен выплатить матери погибшего 1 000 000 рублей в качестве возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU