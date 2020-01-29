2020-01-29T17:37:18+03:00
Общество

Ученики закрываемой вологодской школы будут доучиваться в других школах

Впервые за всю историю существования школу №11 отремонтируют
Иван Чухнин
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Школу №11 в Вологде, что находится на улице Чернышевского, капитально отремонтируют в 2020 году. По словам директораа школы Наталии Асеевой, капитальный ремонт в здании не проводился с времен основания - более 60 лет

Всего на эти цели выделено около 88 млн рублей из бюджетов всех уровней. В связи с этим уже в апреле школу планируют... закрыть.

Школьники будут заниматься в других школах. Решено, что ученики начальных классов до летних каникул будут учиться в школе №8. А остальные - в школе №42. Занятия будут организованы во вторую смену, каждому классу выделят кабинет.

У родителей возникло немало вопросов. Для этого в школе №11 проходят встречи с руководством управления образования города, прорабатываются задаваемые ими вопросы.

Ремонт должен быть закончен к 1 сентября. .

В здании необходимо отремонтировать все: системы отопления и освещения, крышу и полы, укрепить стены и фасад, заменить окна, привести в порядок подвал и много другое.

Сейчас в школе идет капремонт мастерских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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