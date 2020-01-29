Новая подружка обворовала посетителя череповецкого клуба

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:50:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Череповчанина, отдыхавшего в ночном клубе, ограбила новая подружка. Он обратился в полицию. Как сообщает пресс-служба отделения МВД города, 55-летний мужчина расслаблялся с друзьями в ночном клубе. Перед уходом череповчанин расплатился и оставил кошелек на барной стойке. Возле него находилась новая знакомая. Но утром он очнулся в квартире и обнаружил, что нет ни девушки, ни кошелька, в котором было 150 тысяч рублей. Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения клуба. Там явственно была видна некая женщина, которая очень старалась, чтобы ее лицо не попало в поле зрения камер.

Тем не менее уголовный розыск нашел ее. 37-летняя череповчанка оказалась опытной воровкой. Она призналась в преступлении, сказав, что очень нуждалась в деньгах.

Деньги она успела потратить.Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU