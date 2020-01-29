2020-01-29T16:34:52+03:00
Происшествия

Гостья из Петербурга украла тележку в супермаркете

Она пережила немало неприятных минут
Иван Чухнин
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Девушка, приехавшая в Череповец из Петербурга, украла тележку из супермаркета. Она была уличена и провела немало неприятных минут в полиции.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в супермаркете на Октябрьском проспекте. Девушка сделала в магазине довольно крупную покупку: как оказалось, ее муж находится в командировке в Череповце и она решила его подкормить. Продукты она увезла на тележке, которую не вернула. На следующий день она вернулась в тот же супермаркет. Ее узнал охранник и нажал тревожную кнопку.

Бойцы Росгвардии побеседовали с 27-летней жительницей Санкт-Петербурга. Пояснить, почему она не вернула имущество магазину девушка не смогла. Ее передали в отдел полиции для проведения проверки и принятия процессуального решения, сообщает областное управление Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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