2020-01-29T12:11:51+03:00
Общество

Названа дата приезда Путина в Череповец

Город металлургов готовится к приему высокого гостя
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Череповец готовится к визиту президента страны Владимира Путина. Телеграмм-каналы сообщают, что Владимир Путин прибудет 3 февраля, он будет осматривать социальные объекты города.

Как обычно, официальной информации об этом нет. Мало того - после публикации зачастую визита не случается. Так, этим летом Вологда ждала высокого гостя - появились баннеры, закрывающие разрушающееся здание военного госпиталя, владельцы домов на улице Чернышевского получили предписания покрасить фасады и привести в порядок придомовую территорию. В Вологде даже срочно бетонировали набережную. Однако визит так и не состоялся.

В Череповце президенту есть что показать . В частности, там строится мост через реку Шексну - самый дорогостоящий в истории области. Как опасаются "зеленые", приезд может быть использован для получения "добро" на строительство целлюлозного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названа дата приезда Путина в Череповец
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