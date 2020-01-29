2020-01-29T11:06:20+03:00
Происшествия

Вологжанин поскользнулся и сломал бедро, а полицейские его спасли

Инцидент произошел в середине января у ЖД станции Вологда-2
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде наряд ДПС помог сломавшему бедро вологжанину. В середине января 2020 года на улице Товарной, №1а охранник, проводивший обход, поскользнулся и не мог больше встать. Неизвестный прохожий примерно в половину двенадцатого ночи подбежал к наряду ДПС, находящемуся на улице Кирова, и рассказал о лежащем на краю проезжей части человеке.

Инспекторы ДПС выехали на место. 66-летнему охраннику понадобилась помощь скорой. Правоохранители уложили пострадавшего на носилки. Медики госпитализировали пенсионера в городскую больницу №1 Вологды, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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